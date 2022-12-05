Дівчині не сподобалося, що відвідувачі закладу співали українською мовою.

Москвичка почала трощити караоке-бар, коли відвідувачі почали співати пісню українського гурту "Океан Ельзи".

Як повідомляє SHOT, дівчина на ім'я Анастасія з чоловіком відпочивала в закладі, де сусідня компанія замовила пісню "Я не здамся без бою". Росіянам це не сподобалося, тому чоловік Анастасії подзвонив в поліцію і повідомив, що інші жителі країни виконують "націоналістичні українські пісні".

Однак Анастасія вирішила не чекати на приїзд поліції і почала трощити все навколо. Вона почала бити по апаратурі, а потім кришити посуд. В результаті в поліцію звернулися вже співробітники караоке-бару, щоб правоохоронці приїхали і втихомирили відвідувачку.

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Також зазначається, що виконавці пісні гурту "Океану Ельзи" втекли із закладу до приїзду поліції. А ось Анастасію і її чоловіка відвезли у відділення, де склали на них протокол за хуліганство.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ почало поширюватися відео, де Лепс у стані алкогольного сп'яніння став учасником вуличної бійки біля одного з місцевих барів.

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