Подія трапилася після його недавнього концерту в Санкт-Петербурзі.

Російський співак Григорій Лепс, здається, пішов стопами путініста Філіпа Кіркорова, який останнім часом відрізняється неадекватною поведінкою.

Днями він дав концерт в Санкт-Петербурзі, під час якого жбурнув об сцену мікрофон і свої окуляри, а потім пішов за лаштунки, так і не доспівавши свій хіт "Самый лучший день".

Сьогодні ж у ЗМІ почало поширюватися відео, де Лепс у стані алкогольного сп'яніння став учасником вуличної бійки біля одного з місцевих барів.

Відео дня

РосЗМІ повідомляють, що Лепс і його команда почали рукопашний бій з місцевим жителем. Журналісти видання SUPER намагалися додзвонитися артисту, проте він їхній дзвінок скинув.

Григорій Лепс: позиція щодо війни в Україні

Григорій Лепс, як і інші відомі путіністи - Філіп Кіркоров, Олександр Маршал, Поліна Гагаріна та інші, - неодноразово висловлювався на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Він приїжджав до лікарні до окупантів, щоб підтримати вбивць українського народу.

Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомляли, що у Григорія Лепса проблеми з психікою, родичі хочуть призначити йому опікуна.

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