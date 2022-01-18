Артист оригінально привітав зірку з днем народження.

Російській співак Філіп Кіркоров зізнався Олі Поляковій у коханні українською мовою. Він назвав зірку "своєю королевою", а себе - "королем Сонця".

Так Кіркоров привітав Полякову з днем народження. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео зі співачкою та написав свої побажання українською мовою.

У своєму привітанні артист зазначив, що артистка - "майбутня королева Євробачення".

"Моя Королева ночі! Прекрасна Ольга ! Розкішна Ольга! Неймовірна Ольга! Номер 1! Майбутня королева Євробачення!", - написав Кіркоров.

Окрім цього він зізнався Поляковій у коханні, проте зазначив, що має зі співачкою лише дружні стосунки. Кіркоров "розсипався" у компліментах та не забув побажати усього найкращого ще й для родини співачки.

"Вітаю тебе з Днем народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі тільки одного, здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним красуням дівчаткам. Твій друг Король Сонця, Філіп", - додав Кіркоров.

На відео була "нарізка" з виступів Полякової на одному з шоу, де вона виступала в образі Кіркорова. Зірка відповіла на привітання й подякувала співаку.

Нагадаємо, нещодавно Полякова представила документальний фільм про "Королеву ночі".

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