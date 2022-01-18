Російській співак Філіп Кіркоров зізнався Олі Поляковій у коханні українською мовою. Він назвав зірку "своєю королевою", а себе - "королем Сонця".
Так Кіркоров привітав Полякову з днем народження. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео зі співачкою та написав свої побажання українською мовою.
У своєму привітанні артист зазначив, що артистка - "майбутня королева Євробачення".
"Моя Королева ночі! Прекрасна Ольга ! Розкішна Ольга! Неймовірна Ольга! Номер 1! Майбутня королева Євробачення!", - написав Кіркоров.
Окрім цього він зізнався Поляковій у коханні, проте зазначив, що має зі співачкою лише дружні стосунки. Кіркоров "розсипався" у компліментах та не забув побажати усього найкращого ще й для родини співачки.
"Вітаю тебе з Днем народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі тільки одного, здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним красуням дівчаткам. Твій друг Король Сонця, Філіп", - додав Кіркоров.
На відео була "нарізка" з виступів Полякової на одному з шоу, де вона виступала в образі Кіркорова. Зірка відповіла на привітання й подякувала співаку.
Нагадаємо, нещодавно Полякова представила документальний фільм про "Королеву ночі".