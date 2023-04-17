Українська захисниця з позивним "Жанна д'Арк" народила доньку.

Днями українська захисниця з позивним "Жанна д'Арк" Євгенія Емеральд стала мамою вдруге. Вона народила дочку, після чого поділилася новиною про поповнення в своєму Instagram-блозі. Зараз в інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1" жінка поділилася враженнями.

"Пологи у мене були круті. Просто сказала: "Так круто, мені сподобалися пологи, можна повторити", - сказала військовослужбовець.

Євгенія додала, що вони з чоловіком мріють стати батьками сина, тому вона не виключає, що в майбутньому ще раз захоче народити. А ось як своє батьківство прокоментував чоловік Емеральд Євген Стіпанюк:

"Я мріяв про доньку все життя. Коли я почув ці крики перші - це такі емоції..."

Євгенія Емеральд зазначила, що ім'я дочки вони вже придумали, проте розголошувати його поки що не хочуть.

"Воно (ім'я, - ред.) дуже красиве і дуже символічне. Правда", - сказала снайперша.

Хто така Євгенія Емеральд

Снайперка, відома під псевдонімом "Жанна д'Арк". Незадовго до 24 лютого 2022 року вона закрила свій успішний ювелірний бізнес і вирішила, що поїде на фронт, щоб захищати свою країну. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Про вагітність дізналася в кінці літа минулого року.

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