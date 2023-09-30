За його словами, співачка може втратити рекламні інтеграції через особисті проблеми.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов висловився щодо розлучення співачки Ані Трінчер і блогера Олександра Волошина. Він вважає, що пара мовчить про розставання, бо це репутаційні ризики.

Беспалов вважає, що Трінчер - рекламна особа, а після того як назовні спливуть її особисті проблеми, від її послуг можуть відмовитися рекламодавці.

"Вона - представниця молодої сцени, тому до неї підвищена увага, як і з боку ЗМІ, так і шанувальників. Команда співачки створила робочий механізм, який користується шаленим попитом. Трінчер - перш за все рекламне обличчя. Не думаю, що великі бренди захочуть активно працювати з Анею в період турбулентності особистих проблем артистки", - написав Беспалов в колонці для "Обозреватель".

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Блогер переконаний, що після того, як співачка розкриє всю правду про стосунки з Волошиним, вона може все втратити.

"Переспективи не дуже, по-моєму", - підсумував Богдан.

Розлучення Трінчер і Волошина - що відомо

Нещодавно Беспалов повідомив, що подружжя розлучилося ще до першої річниці весілля. За його словами, вони вже давно разом не живуть.

Однак ні Аня, ні Олександр цю інформацію не підтвердили. Волошин каже, що у них зараз кризовий період у стосунках, проте вони досі залишаються разом.

Крім того, звучала думка, що причиною розлучення може бути зрада з боку Волошина. Сам блогер зазначив, що не зраджував дружині. А Трінчер додала, що якби дізналася про зраду, то відразу ж би розлучилася з чоловіком.

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