Він з'явився в компанії Валерії Старчеус.

Турецький бізнесмен, який проживає в Україні, Мурат Налчаджиоглу на тлі чуток про розлучення з дружиною Лілією підігрів чутки про роман з учасницею десятого сезону шоу "Холостяк" Валерією Старчеус.

Днями вони разом відвідали благодійний захід, а потім показалися в машині. Вони каталися по нічному місту.

Варто відзначити, що пара ніяк не коментує свої стосунки. Відомо лише те, що після того, як Мурат натякнув на розлучення з Лілією, він все частіше став з'являтися в компанії інших жінок.

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При цьому з Валерією він поводиться досить відкрито. Наприклад, він притискається до її грудей і позує з нею в обнімку.

Особисте життя Мурата Налчаджіоглу

Мурат був одружений на співачці Ані Лорак. У шлюбі у них народилася дочка Софія, яка живе з мамою в Москві. Однак і з батьком дівчинка бачиться регулярно.

Другою дружиною бізнесмена стала візажистка Лілія. При цьому не минуло й року після весілля, як пара видалила спільні фото і натякнула на розлучення. Про те, що сталося в їхніх стосунках - ні Лілія, ні Мурат не розповідають.

Зараз Налчаджиоглу активно виходить у світ з іншими жінками.

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