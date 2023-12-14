Турецький бізнесмен, який проживає в Україні, Мурат Налчаджиоглу на тлі чуток про розлучення з дружиною Лілією підігрів чутки про роман з учасницею десятого сезону шоу "Холостяк" Валерією Старчеус.
Днями вони разом відвідали благодійний захід, а потім показалися в машині. Вони каталися по нічному місту.
Варто відзначити, що пара ніяк не коментує свої стосунки. Відомо лише те, що після того, як Мурат натякнув на розлучення з Лілією, він все частіше став з'являтися в компанії інших жінок.
При цьому з Валерією він поводиться досить відкрито. Наприклад, він притискається до її грудей і позує з нею в обнімку.
Особисте життя Мурата Налчаджіоглу
Мурат був одружений на співачці Ані Лорак. У шлюбі у них народилася дочка Софія, яка живе з мамою в Москві. Однак і з батьком дівчинка бачиться регулярно.
Другою дружиною бізнесмена стала візажистка Лілія. При цьому не минуло й року після весілля, як пара видалила спільні фото і натякнула на розлучення. Про те, що сталося в їхніх стосунках - ні Лілія, ні Мурат не розповідають.
Зараз Налчаджиоглу активно виходить у світ з іншими жінками.