Його романтичний вчинок дуже зворушив і глядачів, і співачку.

Днями Анна Трінчер виступила в Дніпрі, де один з глядачів вразив романтичним вчинком. Співачка розповіла, що за кілька місяців до події чоловік зв'язався з її менеджером і сказав, що хотів би освідчитися своїй коханій під пісню "Лише ти і я".

Трінчер відразу ж погодилася, тому що це була її мрія - щоб на її концерті зробили пропозицію. Однак тоді концерт перенесли на місяць. Вона вже думала, що чоловік відмовиться від цієї ідеї, але ні. Він таки дочекався її приїзду в Дніпро і здійснив заплановане.

Трінчер покликала його на сцену, він вийшов з величезним букетом квітів. Молодий чоловік звернувся до своєї коханої і подякував їй за кохання і підтримку. Потім він запросив її на сцену і вручив обручку. Дівчина відповіла згодою.

Після цього Трінчер виконала для них особливу пісню "Лише ти і я", яку співає разом зі своїм чоловіком Олександром Волошиним. Закохані в цей момент стояли на сцені і підспівували артистці.

Нагадаємо, раніше ледь не зірвався концерт Трінчер в Одесі. Під час виступу знаменитості в залі несподівано згасло світло і вимкнулася вся апаратура. При цьому ні Аня, ні глядачі не здалися. Люди в залі почали діставати телефони і включати ліхтарики, а Трінчер продовжувала з ними взаємодіяти навіть в повних сутінках.

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