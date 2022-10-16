Бабкіна з 2014 року підтримує кривавий режим Кремля.

Пропутінська співачка Надія Бабкіна підтримує кривавий режим Кремля і війну в Україні. Вона неодноразово приїжджала на окуповані території, в тому числі і в Маріуполь, де виступала на могилах тисячі українців.

Про це йдеться в ефірі телеканалу FreeДом.

Журналісти розповіли, що Бабкіна - прихильниця диктатора Путіна, і вона разом з ним насолоджується масовими вбивствами українців.

"Він (Путін, - УНІАН) правильно все робить. Навіть, створюючи якусь наднебезпечну зброю, - це теж є якесь гальмо для того, щоб всі розуміли, що ми не можемо весь час на напівзігнутих ногах ходити, ми не можемо на карачках повзати", - сказала Бабкіна.

А зараз Бабкіна і зовсім заробляє криваві рублі на виступах на окупованих територіях. Вона була і на Донбасі, і в Криму, і навіть у багатостраждальному Маріуполі, де виступала на могилах тисячі українців, убитих російськими бомбами.

При цьому вона запевняє, що "друга армія світу" не воює з мирним населенням: "Знаєте, чому все так повільно йде? Тому що ми за збереження людських життів". Більше того, вона каже, що російських загарбників в Україні зустрічають з квітами. При цьому ніяких доказів її словам немає.

Також Бабкіна неодноразово говорила, що Крим належить Росії. Вона зазіхає на територіальну цілісність України ще з 2014 року, за що стала персоною нон-грата в нашій державі.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков прокоментував приїзд путіністки Надії Бабкіної в його рідний Маріуполь.

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