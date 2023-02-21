Трагедія сталася в 2021 році. Слідство кваліфікувало її як ненавмисне вбивство.

Голлівудський актор Алек Болдуін міг провести п'ять років за ґратами через ненавмисне вбивство Українки Галини Гатчинс на зйомках фільму "Іржа" у 2021 році. Тоді в якості реквізиту на знімальному майданчику використовувалася реальна зброя. Як пізніше виявилося, вона була заряджена.

Як повідомляє видання Reuters, зараз Болдуіну і зброярці Ханні Гутьєррес-Рід загрожує 18 місяців в'язниці, згідно з вимогами прокурора. Видання повідомляє, що термін пом'якшили з 5 років до 18 місяців, щоб уникнути подальших судових позовів від адвокатів Алека Болдуіна. Суд, на якому буде озвучено вирок у даній справі, відбудеться вже цієї п'ятниці, 24 лютого.

"Щоб уникнути подальших судових позовів з боку пана Болдуїна і його адвокатів, окружний прокурор і спеціальний прокурор зняли доповнення про вогнепальну зброю до звинувачень у ненавмисному вбивстві", - сказано в повідомленні.

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Вбивство Українки Галини Гатчинс: подробиці

Галина Гатчинс була голлівудським оператором. 21 жовтня 2021 року вона перебувала у знімальному павільйоні фільму "Іржа". Актор Алек Болдуін випадково застрелив її з реквізитної зброї, яка не мала бути зарядженою.

Того дня поранення отримав також режисер картини Джоел Соуз. Болдуін свою провину заперечує.

Нагадаємо, актор Болдуін і сім'я вбитої ним Українки Гатчинс досягли домовленості.

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