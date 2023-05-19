Російський музикант, який підтримує Україну, не розуміє, чому він опинився у фокусі правоохоронних органів країни-агресора.

На відомого російського музиканта Бориса Гребенщикова склали протокол. Тверський суд Москви звинуватив артиста в тому, що він нібито "поширює фейки про війну", хоча насправді він доносить до своєї аудиторії правду про звірячий режим Кремля.

Як пишуть росЗМІ, сам Гребенщиков не знає, чому на нього склали цей протокол.

"Уявлення не маю про що йдеться. Я не знаю, будемо чекати. Вже чого-чого, а про армію я взагалі ніколи нічого не говорив", - прокоментував ситуацію артист.

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Чим займається Борис Гребенщиков

Лідер гурту "Акваріум", який тепер живе у Великій Британії, давно підтримує Україну. Він неодноразово в своїх виступах та інтерв'ю розповідав, що на територію РФ він не повернеться до тих пір, поки при владі буде тиран і вбивця Володимир Путін.

Також він підтримує Аллу Борисівну Пугачову, Максима Галкіна та інших російських зірок, які наважилися виступити проти війни і режиму.

Також УНІАН писав, що Сергій Бабкін і Борис Гребенщиков записали пісню про війну в Україні.

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