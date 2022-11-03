Відомий співак Борис Гребенщиков, який давно підтримує Україну і виступив проти війни, часто у своїх заявах нагадує про ненависть до путінської Росії. Артист не раз підкреслював, що не має наміру туди повертатися, поки при владі знаходиться Путін.
Нещодавно він дав інтерв'ю виданню Bild, в якому висловився про Аллу Пугачову. Гребенщиков зазначив, що поважає Примадонну за її рішення виїхати з країни. Ось що він сказав:
"Моя повага завжди до неї була величезною. Вона просто зашкалює".
Що Борис Гребенщиков говорить про Україну
Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Гребенщиков зробив пост, в якому написав: "Ця війна - безумство і ганьба Росії. Акваріум".
Пізніше в одному зі своїх інтерв'ю російський музикант також зазначив, що не вірить ніяким ЗМІ РФ, тому що всі брешуть. А нещодавно Борис Гребенщиков заспівав разом з українським музикантом Сергієм Бабкіним.
Нагадаємо, Пугачова з глибоким декольте "засвітилася" на концерті Гребенщикова, який підтримав Україну.
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