Лідер гурту "Акваріум", який тепер живе у Великій Британії, давно підтримує Україну.

Відомий співак Борис Гребенщиков, який давно підтримує Україну і виступив проти війни, часто у своїх заявах нагадує про ненависть до путінської Росії. Артист не раз підкреслював, що не має наміру туди повертатися, поки при владі знаходиться Путін.

Нещодавно він дав інтерв'ю виданню Bild, в якому висловився про Аллу Пугачову. Гребенщиков зазначив, що поважає Примадонну за її рішення виїхати з країни. Ось що він сказав:

"Моя повага завжди до неї була величезною. Вона просто зашкалює".

Що Борис Гребенщиков говорить про Україну

Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Гребенщиков зробив пост, в якому написав: "Ця війна - безумство і ганьба Росії. Акваріум".

Пізніше в одному зі своїх інтерв'ю російський музикант також зазначив, що не вірить ніяким ЗМІ РФ, тому що всі брешуть. А нещодавно Борис Гребенщиков заспівав разом з українським музикантом Сергієм Бабкіним.

Нагадаємо, Пугачова з глибоким декольте "засвітилася" на концерті Гребенщикова, який підтримав Україну.

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