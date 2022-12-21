Його звинувачують у нібито незаконному продажі авто.

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що на її молодшого брата впровадили кримінальну справу нібито за незаконний продаж автомобіля.

Як розповіла знаменитість в інтерв'ю Славі Дьоміну, її брат переганяв авто з-за кордону для ЗСУ, проте за таку добру справу опинився під слідством.

"У нас закони, які писалися про волонтерство, – їм вже 1300 років. Вони були за тих президентів, які взагалі не думали, що відбувається, тому це кримінальне провадження - воно зараз стосується не тільки мого брата, а й багатьох волонтерів, які буквально позавчора були в Генеральній прокуратурі", – сказала Цибульська.

Через кримінальну справу постраждав і бізнес її молодшого брата Сергія. За словами співачки, у чоловіка несанкціоновано забрали все майно.

"Я не хотіла б публічно гнати на тих людей, які прийшли , тому що вони вважаються державною структурою", – уточнила співачка.

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська розповіла, як її образив відомий музикант.

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