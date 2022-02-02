Чоловік через кілька років намагався вибачитися, але співачка вже не хотіла продовжувати дружбу.

Українська співачка Оля Цибульська пригадала, як на старті кар’єри її дуже образив відомий музикант.

Цією історією вона поділилася в Instagram-сторіз.

Зірка розповіла, що на початку творчого шляху товаришувала з музикантом, на ім'я Дмитро. Вони чудово ладнали, але одного разу він зателефонував їй у стані алкогольного сп'яніння та наговорив багато неприємних речей. Зокрема, він заявив, що Оля не стане співачкою.

"Одного разу він зателефонував п'яним та наговорив багато гидоти. Сказав, що я ніхто. Ніби все про сцену я собі просто вигадала. І у мене нічого не вийде. Ніколи", - поділилася Цибульська.

Зірка сприйняла ці слова дуже близько, адже не очікувала підлості від друга, якого вважала геніальним музикантом. Однак Цибульська вирішила продовжувати творчий шлях.

Через якийсь час співачка зустрілася з музикантом на заході. Чоловік намагався перепросити, але зірка не захотіла мати з ним нічого спільного.

"Він підійшов і спробував перепросити. Сказав, що це був алкоголь. Я грубо відповіла і пояснила, що для мене він давно ніхто. З гімнюками треба прощатися, навіть якщо боляче", - додала Оля.

Співачка додала, що випадково знайшла світлину, яку подарував їй цей чоловік. Вона порвала фото.

Нагадаємо, що раніше Оля Цибульська прокоментувала рейтинг, опублікований платформою "PornHub" щодо відвідуваності сайту українцями. Зірка закликала усіх глядачів порно об'єднатися, щоб займатися коханням одне з одним, а не з екраном.

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