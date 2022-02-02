Цибульська розповіла про конфлікт з відомим музикантом / фото Instagram Олі Цибульської

Українська співачка Оля Цибульська пригадала, як на старті кар’єри її дуже образив відомий музикант.

Цією історією вона поділилася в Instagram-сторіз.

Зірка розповіла, що на початку творчого шляху товаришувала з музикантом, на ім'я Дмитро. Вони чудово ладнали, але одного разу він зателефонував їй у стані алкогольного сп'яніння та наговорив багато неприємних речей. Зокрема, він заявив, що Оля не стане співачкою.

"Одного разу він зателефонував п'яним та наговорив багато гидоти. Сказав, що я ніхто. Ніби все про сцену я собі просто вигадала. І у мене нічого не вийде. Ніколи", - поділилася Цибульська.

Цибульська показала подарунок від колишнього друга / фото Instagram Олі Цибульської

Зірка сприйняла ці слова дуже близько, адже не очікувала підлості від друга, якого вважала геніальним музикантом. Однак Цибульська вирішила продовжувати творчий шлях.

Співачку не зупинила критика / фото Instagram Олі Цибульської

Через якийсь час співачка зустрілася з музикантом на заході. Чоловік намагався перепросити, але зірка не захотіла мати з ним нічого спільного.

"Він підійшов і спробував перепросити. Сказав, що це був алкоголь. Я грубо відповіла і пояснила, що для мене він давно ніхто. З гімнюками треба прощатися, навіть якщо боляче", - додала Оля.

Співачка додала, що випадково знайшла світлину, яку подарував їй цей чоловік. Вона порвала фото.

Співачка порвала світлину від музиканта / фото Instagram Олі Цибульської

Нагадаємо, що раніше Оля Цибульська прокоментувала рейтинг, опублікований платформою "PornHub" щодо відвідуваності сайту українцями. Зірка закликала усіх глядачів порно об'єднатися, щоб займатися коханням одне з одним, а не з екраном.

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