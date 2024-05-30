Військовий з перших днів повномасштабного вторгнення перебував на фронті.

Відомий український режисер Костянтин Петрик загинув на передовій 27 травня. Окупанти відібрали життя у військового на Донеччині.

Сумну новину повідомила дружина Петрика Анастасія Данільченко у Facebook. Режисер загинув під час виконання бойового завдання.

"Костя загинув під час виконання бойового завдання. Це непоправна втрата. Це діра в душі кожного, хто його знав. Назавжди в строю. Всі подробиці пізніше. Зараз просто згадайте його і всіх, хто віддав своє життя за нашу свободу", – написала кохана героя.

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Також про загибель Костянтина написав його товариш – кінематографіст Ельдар Магомедов у спільноті "Кіноспілка" у Facebook. Він повідомив, що життя воїна обірвалося на Донеччині.

За словами Магомедова, Петрик працював у кінематографі другим режисером. З першим днів повномасштабного російського вторгнення він став добровольцем та служив в лавах Нацгвардії, де був командиром взводу.

"27 травня під час виконання бойового завдання Костя героїчно загинув у запеклому бою проти російських окупантів біля селища Очеретине Донецької області. В нього залишився восьмирічний син", – вказав Ельдар.

До слова, режисер працював над відомими українськими серіалами "Ворон і Воробйов", "Плут", "Ангели", "Брати по крові 2", "Садівниця" тощо.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув відомий український актор Євген Шумілов. Воїн захищав пораненого побратима.

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