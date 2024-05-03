Воїн захищав пораненого побратима.

Український актор театру і кіно Євген Шумілов загинув на фронті 30 квітня. Військовий з перших днів російського повномасштабного вторгнення захищав Україну на фронті.

Сумну звістку повідомив близький друг Євгена – Іван Марченко. За його слова, Шумілов віддав своє життя, аби врятувати пораненого побратима.

"Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній – таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже!" – поділився Іван Марченко.

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До фронту, де Євген служив понад два роки, актор часто грав на театральних сценах, а також знімався в українських серіалах та рекламі. Однією з таких була його роль воїна у проморолику для компанії "Нова пошта".

Також про смерть Шумілова написав відомий український режисер Антоніо Лукіч. Він розповів, що разом з актором вони працювали на знімальному майданчику реклами для "Нової пошти".

"Загинув Євген Шумілов. Актор та воїн. Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла памʼять…", – поділився режисер.

До слова, Євген Шумілов здобув освіту актора у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. У його творчому доробку серіали "Речовий доказ", "Реальна містика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Швидка", "Агенти справедливості" і "Відділ 44".

Нагадаємо, раніше на війні загинув відомий український актор Андрій Доманський.

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