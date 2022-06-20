На розлучення пари вплинула війна.

Український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк повідомив про розлучення з дружиною Тіною, з якою був разом чотири роки. Він зазначив, що їм потрібно рухатися далі, але окремо.

"Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних 4 років разом таке буває. Щоб продовжити залишатися щасливими, повинні вибрати різні дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується", - написав Тарас в інста-сторіз.

Тіна Антоненко також написала пост на своїй сторінці, в якому подякувала Тарасу за спільно прожиті роки. Дівчина зазначила, що вони не змогли пережити війну.

"Ми з Тарасом більше не пара. Війна - велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала винятком. Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за кохання, вірність, красу подорожей, яку ми побачили удвох, за досвід і розвиток", – зазначила Тіна.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк розповів, як його рідні вижили в Маріуполі.

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