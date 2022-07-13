Коміка можуть затримати в Туреччині і екстрадувати в Росію.

У Росії порушили кримінальну справу проти коміка Максима Галкіна, який засуджує війну в Україні. Його звинувачують у поширенні так званих фейків про армію РФ.

"У Росії проти Галкіна порушено кримінальну справу. Він наговорив собі статтю. І вона передбачає ув'язнення", - повідомив російський депутат Роман Худяков на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, Галкіна можуть затримати в Туреччині і екстрадувати в Росію: "З урахуванням усього сказаного і суспільного резонансу Максим Галкін отримає близько семи років, за винятком того, що проведе в СІЗО до вироку.

Зазначимо, таке обурення у росіян викликає те, що Максим Галкін з перших днів війни в Україні засуджує кровопролиття в нашій країні. У своїх соцмережах він розповідає про всі жахи війни і засуджує злочинний режим Кремля.

В Ізраїлі він давав концерти, а виручені гроші з продажу квитків перераховував на допомогу біженцям. При цьому він неодноразово зізнавався в любові своїй батьківщині і додавав, що Росія - це не влада.

Алла Пугачова, своєю чергою, після всіх нападок на Галкіна заявила, що захищатиме свого чоловіка і їй є що розповісти.

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