Співачка допомогла фотографу, що впав, а той вирішив їй "віддячити".

Співачка Леді Гага, чия пісня Hold My Hand для фільму "Топ Ган: Меверік" була у номінації на "Оскар" за найкращий саундтрек, потрапила в курйозну ситуацію. На "червоній" килимовій доріжці, яка цього року була в кольорі шампанського, її поплескали по сідницях.

Для церемонії Леді Гага обрала сукню від Versace, яка ледь прикриває її сідниці. Співачка впевнено дефілювала, як раптом помітила падіння чоловіка. Позаду неї оступився фотограф.

Зірка вирішила допомогти чоловікові і одразу ж до нього побігла. Гага подала йому руку, а той посміхнувся і поплескав її по сідницях. Реакція співачки була безцінною. Вона повільно подивилася на руку фотографа, яку той поклав на її стегна. Після цього вона мовчки розвернулася і пішла.

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У мережі вже звинувачують чоловіка в зайвих вольностях. Коментатори засудили вчинок фотографа, але похвалили Леді Гагу, яка вирішила допомогти незнайомцю.

Леді Гагу поплескали по сідницях - відео

Реакція мережі:

"Це головна причина, чому я так люблю Леді Гагу, тому що вона щира і щиро піклується про інших"

"Боже, їй було так ніяково. Ви бачили, як вона дивилася вниз, туди, де він її погладив, і була приголомшена, дуже незручно і тривожно. Фу"

"Боже Мій! Я така зла на цю людину. Припиніть торкатися жінок без їхньої згоди. Ти погладив її по д*пі, чувак, ніби вона твоя подружка!"

Нагадаємо, також на церемонії "Оскар" виступила Ріанна. Вагітна співачка перевершила всіх.

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