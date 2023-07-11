Віннеру повинно було виповнитися всього 32 роки.

Актор театру Філіп Віннер з початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ та захищав нашу країну на сході України. Він боровся з російською агресією більше півтора років, але один бій з окупантами став для нього, на жаль, фатальним.

10 липня на Facebook-сторінці "Чесного театру" з'явилася інформація про смерть Віннера. Відомо, що 9 липня йому повинно було виповнитися всього 32 роки.

"Наш актор, Філіп Віннер назавжди в строю. Сім'я нашого театру збідніла. З перших днів вторгнення Філіп захищав нашу землю в найгарячіших точках і продовжував жити театром, на його сторінці побачите вірші з окопів, він привіз театр з собою на війну. Його вбила Росія. Не пробачимо. Щирі співчуття родині та друзям", - повідомляє прес-служба театру.

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Зазначимо, Віннер служив у 26-му окремому стрілецькому батальйоні, перебував на "нулі" в Донецькій області починаючи з грудня 2022 року.

Перебуваючи на війні, він записував відео з віршами українських письменників, востаннє він прочитав вірш Василя Симоненка "Є в коханні будні і свята".

Раніше УНІАН повідомляв про загибель відомого художника, який пішов на фронт добровольцем.

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