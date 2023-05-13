Його документів не було в військоматі, проте він усе одно пішов захищати Україну.

На війні загинув відомий художник та декоратор Володимир Чорний. Він працював над створенням українського фільму "Памфір", а потім пішов на фронт добровольцем.

"Моє серце вирвали… Я кричала, не вірила, не віддавала його, боролася з реальністю. Та це нічого не змінило. Ти загинув, коханий, Героєм, в бою з росіянами. О 5-тій годині ранку, 9-того травня", - написала у Facebook його обраниця Олена Білецька.

Вона розповіла, що не може повірити у загибель коханого. Жінка досі пише йому повідомлення. За словами Білецької, художник не хотів стояти осторонь, коли почалася повномасштабна війна.

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"Ти пішов добровольцем.. Хоча твоїх документів не було в військкоматі, вони їх загубили.. Ти міг би не йти, але ти не міг, не міг стояти осторонь, коли на твій дім напали. Не міг закривати очі, коли вбивають і нищать... І так, ти став супервоїном. Ходив сам на позиції, проводив по небезпечних місцях військових, шмаляв по ворогу, витягав поранених побратимів з поля бою, та добре заливав лою за комір росіянам. Звільняв наші міста, варив смачні борщі взводу, вислуховував бідоньки, заступався. У вільні секундочки фотографував квіти і мох", - додала Білецька.

Вона визнала, що відчуває до росіян, які забрали життя художника, велику лють. Білецька подякувала добровольцю за те, що він захищав Україну.

"Дякую за те, що жива. Вдячна за те, що боронив нас, боронив Україну. Ти мій Герой, коханий! Не вірю, що тебе нема", - написала жінка.

Хто такий Володимир Чорний

На сторінці фільму "Памфір", який було номіновано на нагороду Європейської кіноакадемії, підтвердили загибель Чорного.

"Невимовна втрата у нашій команді фільму. У російсько-українській війні загинув Володимир Чорний — талановитий український митець, художник-декоратор фільму "Памфір". Все, що ви бачили у кадрі стрічки, було створено також і руками Володимира. Він був абсолютно відданий своїй справі, талановитий, невтомний та люблячий. Від усієї команди фільму висловлюємо співчуття коханій та усій родині. Вічна пам'ять Герою!", - йдеться у дописі на Facebook.

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