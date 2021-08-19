У Держдумі кажуть, що музиканту готові дати громадянство РФ.

Лідеру німецької групи Rammstein Тіллю Ліндеманну можуть дати російське громадянство.

Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

Перший заступник голови Комітету Державної Думи з культури Олена Драпеко заявила, що в РФ на всіх вистачить землі і багатства.

"Я думаю, що пропонувати йому нічого не треба. Росія - велика держава, і пропонуватися комусь вона не повинна. Але, якщо він захоче, ми будемо раді бачити його серед нас. У країні на всіх вистачить землі і багатства, адже Росія - широка душа, щедра", - сказала Драпеко.

Нагадаємо, 4 і 5 вересня Тілль Ліндеманн виступить на "топовому" фестивалі в Москві разом з військовими оркестрами.

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Автор: Діана Могилєвич