Лідеру німецької групи Rammstein Тіллю Ліндеманну можуть дати російське громадянство.
Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".
Перший заступник голови Комітету Державної Думи з культури Олена Драпеко заявила, що в РФ на всіх вистачить землі і багатства.
"Я думаю, що пропонувати йому нічого не треба. Росія - велика держава, і пропонуватися комусь вона не повинна. Але, якщо він захоче, ми будемо раді бачити його серед нас. У країні на всіх вистачить землі і багатства, адже Росія - широка душа, щедра", - сказала Драпеко.
Нагадаємо, 4 і 5 вересня Тілль Ліндеманн виступить на "топовому" фестивалі в Москві разом з військовими оркестрами.
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