Соліста Rammstein можна буде побачити на Красній площі 4 та 5 вересня.

Соліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн знову зібрався в Російську Федерацію з виступом. Його запросили на міжнародний військово-музичний фестиваль "Спаська вежа" у Москві.

Про це повідомляється на офіційному сайті фестивалю.

Ліндеманна запросили в якості спеціального гостя фестивалю. Він виступить на Красній площі 4 та 5 вересня.

Крім фронтмена Rammstein на фестивалі виступлять військові оркестри з різних регіонів Російської Федерації. Також глядачів порадують військові оркестри з Катару, Мексики, Австрії, Греції та Білорусі.

Читайте такожRammstein працює в студії над новою музикоюФестиваль запланований на період з 27 серпня по 5 вересня. При цьому зазначено, що захід пройде у форматі COVID-free, тобто глядачів пустять на всі майданчики, але при наявності QR-коду, що підтверджує повну вакцинацію.

Як раніше повідомляв УНІАН, соліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн опублікував кліп до каверу на хіт "улюблене місто" Марка Бернеса.

Цей пісню він виконав російською мовою, незважаючи на те, що його рідна мова-Німецька.

Кавер виявився саундтреком до нового фільму Тимура Бекмамбетова "Дев'ятаєв", який скоро вийде в прокат в Росії.

Автор: Анастасія Горбачова