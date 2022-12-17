Оцінки журі на Нацвідборі / Фото - eurovision.tv

17 грудня відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2023. Після всіх виступів учасників відкрилися лінії для голосування. Так, у глядачів була всього година, щоб проголосувати за свого фаворита. 

Відзначимо, бали глядачів і журі підсумовуються. Той учасник, який отримає найвищий бал, перемагає у конкурсі.

Тарас Тополя сказав, що журі оцінювали творчий потенціал, майстерність, вокал, артистизм фіналістів. Джамала ж зазначила, що розуміє, як важко було фіналістам. Юлія Саніна додала, що бути великим артистом - нелегко, а бути представником на масштабних майданчиках - це місія.

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Бали від журі

  • Moisei - 1 бал
  • Tember Blanche - 2 бали
  • Angelina - 3 бали
  • 2TONE - 4 бали
  • OY Sound System - 5 балів
  • FIINKA - 6 балів
  • DEMCHUK - 7 балів
  • Jerry Heil - 8 балів
  • TVORCHI - 9 балів
  • KRUTЬ - 10 балів

Як проголосували глядачі

  • Angelina - 1 бал
  • OY Sound System - 2 бали
  • Tember Blanche - 3 бали
  • DEMCHUK - 4 бали
  • 2TONE - 5 балів
  • Moisei - 6 балів
  • FIINKA - 7 балів
  • KRUTЬ - 8 балів
  • Jerry Heil - 9 балів
  • TVORCHI - 10 балів

Таким чином у Нацвідборі переміг гурт TVORCHI, який виконав пісню Heart of steel.

Переможці Нацвідбору на Євробачення-2023-гурт TVORCHI / скріншот

Нагадаємо, як пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення-2023.

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