17 грудня відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2023. Після всіх виступів учасників відкрилися лінії для голосування. Так, у глядачів була всього година, щоб проголосувати за свого фаворита.
Відзначимо, бали глядачів і журі підсумовуються. Той учасник, який отримає найвищий бал, перемагає у конкурсі.
Тарас Тополя сказав, що журі оцінювали творчий потенціал, майстерність, вокал, артистизм фіналістів. Джамала ж зазначила, що розуміє, як важко було фіналістам. Юлія Саніна додала, що бути великим артистом - нелегко, а бути представником на масштабних майданчиках - це місія.
Бали від журі
- Moisei - 1 бал
- Tember Blanche - 2 бали
- Angelina - 3 бали
- 2TONE - 4 бали
- OY Sound System - 5 балів
- FIINKA - 6 балів
- DEMCHUK - 7 балів
- Jerry Heil - 8 балів
- TVORCHI - 9 балів
- KRUTЬ - 10 балів
Як проголосували глядачі
- Angelina - 1 бал
- OY Sound System - 2 бали
- Tember Blanche - 3 бали
- DEMCHUK - 4 бали
- 2TONE - 5 балів
- Moisei - 6 балів
- FIINKA - 7 балів
- KRUTЬ - 8 балів
- Jerry Heil - 9 балів
- TVORCHI - 10 балів
Таким чином у Нацвідборі переміг гурт TVORCHI, який виконав пісню Heart of steel.
Нагадаємо, як пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення-2023.