Масштабний захід відбувся 17 грудня.

17 грудня відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2023. Старт конкурсу був феєричним - музичний продюсер Дмитро Шуров та учасники виконали пісню "Ой, у лузі червона калина".

Як пройшов фінал Нацвідбору - читайте на УНІАН.

Першим на сцену вийшов Moisei. Він представив пісню про внутрішню дитину, яка перебуває в окопі. Він сказав, що на Євробачення його привело бажання, щоб його пісню почув весь світ, адже він не знає, що завтра може з ним статися на фронті.

Група OY Sound System з піснею "Ой, тужу" вийшли другими. За словами групи, їхня назва говорить про майбутнє музики, про нові технології. Солістка зізналася, що спочатку її "парило", що їхні пісні не сприймали, але зараз вона готова доводити, що етніка - це круто.

Третім підкорювати глядачів вийшов DEMCHUK з піснею Alive. Він брав участь у багатьох музичних проектах, але його шлях все одно закінчувався. Артист каже, що відчуває себе чужим в шоу-бізнесі - як піщинка на пляжі, але зараз він намагається зібратися в потужний камінь, щоб здійснити свою мрію.

Зараз у нього вже багато шанувальників в соціальних мережах, його називають головним романтиком. Пісня, яку він виконав на Євробаченні, була написана під час повного блекауту. Демчук розповів, що "викинув" на папір всі свої переживання, і він хоче, щоб ця пісня запалила світло в душах українців.

Четвертою на сцену вийшла Jerry Heil. Вона вже брала участь у Нацвідборі раніше, але перемогти їй не вдалося. Зараз дівчина пробує свої сили з піснею "When God shut the door".

А ось співачка FIINKA з Івано-Франківська виконала пісню "Довбуш". За словами дівчини, вона не хоче себе хвалити, проте вважає, що вона - класна артистка. Вона додала, що хоче популяризувати закарпатський говір, незважаючи на всіх хейтерів, які просять її навчитися нормально розмовляти.

Співачка KRUTЬ заспівала "Колискову". Цю пісню вона присвятила своїй близькій людині, яка пішла на фронт. Дівчина зізнається, що для неї це була моментальна втрата. Вона переживала, не могла спати, кусала губи від болю і страху. І додала, що розуміє всіх українців, які чекають на рідних з війни.

"Я не вмію тримати в руках автомат, зате у мене є бандура - моя головна зброя", - сказала Марина.

Tember Blanche - не тільки дует, але і пара. Вони розповіли, що кохання допомагає їм творити. Більш того, Влад освідчився Саші, вони разом живуть. На Євробачення вони прийшли з піснею "Я вдома", в якій ви почуєте всі їхні переживання.

"Поки ми разом, ми все подолаємо на своєму шляху. Не бійтеся проявляти свої почуття і ділитися ними з людьми, які вас оточують", - сказала Саша Ганапольська.

16-річна Angelina - наймолодша учасниця Нацвідбору. Вона родом з Вишгорода, який постраждав від рашистів. Розповідаючи про своє 24 лютого, дівчина ледь стримувала сльози, адже тоді у неї було враження, що ворожа ракета влучила саме в її будинок. Тому вона зважилася виїхати до Швеції.

На конкурсі вона представила пісню Stronger - про те, що українці набагато сильніші, ніж всі очікували. Вона вирішила взяти участь у Нацвідборі спонтанно, подала заявку за 15 хвилин до закінчення прийому. Дівчина зізнається, що не була впевнена, що виступати у воєнний час - нормально, але з часом зрозуміла, що голос - це її зброя, і з його допомогою вона може щось зробити для України.

Група 2Tone виступила з піснею "Квітка". Учасники розповіли, що є патріотами, але популярна зараз в Україні музика їм зовсім не подобається. Вони впевнені, що багато артистів просто грають на почуттях людей заради своєї вигоди. Тому вони прийшли на Євробачення, щоб це змінити.

І останнім виступив дует TVORCHI з піснею Heart of steel. За словами музикантів, вони вдруге вирішили взяти участь в Нацвідборі, бо відчувають в собі силу. Вони додали, що українська музика може бути не тільки фольклорною, а й сучасною - такою, яка полюбиться всьому світу.

"Ми розумніші і мудріші, ніж раніше. Ми використовуємо всі свої переваги, щоб добре виступити. У нас найкраща пісня і найкращий номер", - сказав Джеффрі.

Голосування на Нацвідборі на Євробачення-2023

Тепер у глядачів є одна година, щоб проголосувати за свого фаворита. Бали від глядачів підсумовуються з балами журі, і таким чином визначиться переможець.

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