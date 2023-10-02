Співачку помітили в клініці у лікаря-гінеколога.

Український блогер Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі повідомив, що співачка Надя Дорофєєва чекає на первістка. За його словами, в його товаристві пліткарів є люди, які помітили знаменитість в лікарні у лікаря, який власне і займається цим питанням.

Він додав, що останнім часом Дорофєєва публікує фотографії в Instagram в більш стриманому одязі.

"Якщо це правда, Надю, я хочу тебе привітати. Це прекрасна подія в житті. Хочу побажати тобі бути щасливою і насолоджуватися материнством. Все одно рано чи пізно це здійсниться. Тому бажаю тобі справжнього сімейного щастя", - сказав Беспалов.

Блогер зазначив, що схильний довіряти цій інформації, адже її йому розповіли ті люди, які раніше "зливали" йому резонанси, в тому числі і про весілля Наді з Мішею Кацуріним, яке вони довго приховували.

Особисте життя Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва багато років була одружена з музикантом і коміком Володимиром Дантесом. Однак через 7 років шлюбу вони оголосили про розлучення. Спільних дітей у них немає.

У червні 2023 року Додо вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна. А ось її екс-чоловік закрутив роман з Дашею Кацуріною - екс-дружиною Михайла.

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