Співачка зазначила, що стався треш.

Днями у Відні повинен був відбутися концерт популярної української співачки Наді Дорофєєвої, проте за кілька годин до старту він був скасований.

Як повідомила Додо на своїй сторінці в Instagram, виникла проблема з виконанням умов, зазначених у райдері. За її словами, вона з командою приїхала на саундчек, проте вони не змогли підключити всю апаратуру.

"Друзі, всім привіт. У нас не виконаний технічний райдер. Що це означає? Це означає, що у нас просто немає можливості звучати. Навіть немає моїх мікрофонів, кабелів, які ми могли б під'єднати (до апаратури, - УНІАН). Таке в моїй кар'єрі, на жаль, вперше. По-перше, хочу попросити, щоб ви не виїжджали на концерт. Що далі буде - ми повідомимо трохи пізніше, тому що самі поки нічого не розуміємо", - сказала Надя.

Відео дня

Вона зазначила, що саме з цих причин її концерт просто не може відбутися.

"Боже, який це треш", - додала співачка.

Чим відома Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва прославилася завдяки участі в групі "Время і Стекло". Майже 10 років вона виступала на одній сцені з Олексієм Завгороднім, більше відомим як Позитив.

Потім вона пішла в сольне плавання. Кожен хіт Додо займав перші рядки в хіт-парадах. Найбільше слухачам подобаються такі її пісні як "Вотсап", "Щоб не було", "Горит"," Кохаю, але не зовсім", "Різнокольорова" та інші.

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