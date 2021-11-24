Співачка відповіла, чи робила "уколи краси".

Українська співачка Надя Дорофєєва в програмі "ЖВЛ" відповіла на колючі коментарі людей в соціальних мережах.

Так, співачку періодично звинувачують в тому, що вона вдається до "уколів краси", а також в тому, що в житті вона виглядає зовсім не так як в кліпах. У програмі Надя розповіла, що ще ніколи нічого не колола собі в обличчя, що зуби у неї свої (не вініри) і що вона більше подобається собі не нафарбованою.

Крім того, Дорофєєва відреагувала ще й на закиди, які стосуються її худорби.

"Якщо людина так формулює, то це, звичайно, біда. Я люблю картоплю, я люблю котлетки. Я завжди була худенькою. Це чистої води булінг", додала співачка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в образі "розпусного ангела" розірвала мережу.

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Автор: Діана Могилєвич