Співачка здивувала фанів сміливим образом і отримала масу компліментів.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва підірвала мережу новим сміливим образом. Артистка постала перед камерою у відвертому вбранні "розпусного янгола".

На фото і відео Дорофєєва позувала в ніжному корсеті й ультракороткій спідниці. Свій образ співачка доповнила величезними крилами з пір'я. У ньому вона виступила на "Вечері прем'єр" з Катею Осадчою.

"Нічого святого" - написала сама артистка під відвертими знімками.

Дорофєєва здивувала фанів сміливим образом. Користувачі відзначили, що співачці дуже личить наряд "розпусного ангела". Артистці вдалося уникнути навмисної вульгарності, її образ виглядав гармонійно. Вона вдало підкреслила свою красу милими локонами й пластирами, з яких було видно квіти.

У коментарях з'явився навіть чоловік Дорофєєвої - співак Володимир Дантес. "Залишай цей мейк назавжди", - написав захоплений чоловік артистки.

"Не знаю, як довго тобі робили цей макіяж обладнаний, але, блін, дуже красиво", "Ти наш ангел. Ти особлива, Надя, ніколи не змінюйся!", "Мені здається янголи приблизно так і виглядають", "не можу відірвати очей від такої краси", - фани засипали Дорофєєву компліментами.

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Автор: Віолетта Орлова