Співачка зізналася, що зараз шкодує про співпрацю з російським ринком.

Українська співачка Надя Дорофєєва з 24 лютого 2022 року перейшла на українську мову і висловила підтримку своїй рідній країні. Однак, як зізнається знаменитість, довгий час вона вважала себе аполітичною.

"До 24 лютого я була інфантильною і безвідповідальною. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більш того, мені здавалося, що бути аполітичною - це класно і, так би мовити, дуже творчо", - написала Додо на своїй сторінці в Instagram.

Вона додала, що за цей рік усвідомила три речі: 1 - Росія - це країна-злочинець, 2 - мистецтво не буває аполітичним, 3 - їй шкода, що вона колись співпрацювала з російський ринком.

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Крім того, Дорофєєва зізналася, що зараз їй неприємно, коли вона чує свою музику в російських серіалах і фільмах:

"Побачила шматочок влогу про російські серіали і фільми, які ми раніше дивилися. В одному з них чотири роки тому грала пісня "Время и Стекло". Мене дуже тригернуло і взагалі тригерить ця тема. Ніякого скандалу зараз не сталося, і про те, що моя пісня там грає, я не знала. Тому що я, як артист, не контролюю і найчастіше не в курсі таких речей, але це не важливо, це мене не виправдовує і це нічого не змінює".

Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва відправиться у невеликий благодійний тур містами України. Вона планує відвідати Львів і Чернівці, а також виступити в Києві.

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