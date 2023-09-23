Співачка пояснила, чому її концерт у Відні було скасовано.

Співачка Надя Дорофєєва розповіла, що її шантажують. Зірка розкрила усі деталі скандалу та пояснила, чому її нещодавній концерт у Відні так і не відбувся.

"Мене обурюють підприємці, які прикривають свою комерційну діяльність, непрофесійність та взагалі усе на світі, волонтерством! 9 серпня наш сольний концерт у Відні забронювала приватний організатор Вікторія Орлова, оплативши 50% гонорару. Вийшла реклама, усе ніби ок. Звісно, як і всі організатори, вона сказала, що частина прибутку піде на благодійність. А ми у відповідь зробили 20% знижки за виступ. 16 вересня ми всією командою прилетіли до Відня, приїхали на саундчек. І виявилося, що у нас не виконано технічний райдер", - розповіла співачка.

За словами Дорофєєвої, вона ніколи до цього не бачила таких умов для виступу. Співачка та її команда зрозуміли, що давати концерт просто неможливо.

"У мене за 15 років концертної діяльності траплялося різне. Але такого, щоб елементарно не було ані техніків, ані стійок, мікрофонів, більшості кабелів... Замість технічної підтримки на сцені був 17-річний хлопець, який сказав, що майже немає у цьому досвіду. Звісно, ми відмовилися виступати, тому що це технічно було неможливо", - пояснила зірка.

Після цього організатор концерту вибачилася. Окрім цього, Дорофєєвій повернули другу частину її гонорару, адже скасування виступу відбулося не через провину співачки. Але на цьому усе не закінчилося.

"Цілий тиждень вони не повертали людям кошти та обіцяли перенесення концерту, хоча ми одразу сказали, що ніяких перенесень та співпраці з такою компанією не буде. Наша команда одразу намагалася зв'язатися з ГО "Мрія" після їх заяв про перенесення. З нами не виходили на зв'язок, а потім почали телефонувати нам з незнайомих номерів та шантажувати", - додала Дорофєєва.

При цьому вона зазначила, що до цього не мала жодних справ з ГО "Мрія", але вже почула чимало негативних відгуків про цю установу. За словами Дорофєєвої, такі скандали трапляються не вперше, інші артисти теж скаржилися на проблеми з організацією та проведенням виступів через цю ГО.

Нагадаємо, про скасування концерту співачка повідомила декілька днів тому. Вона зазначила, що таке відбулося вперше в її кар'єрі.

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