Монро знайшла список своїх бажань, які хотіла виконати в 2021 році.

Українська травесті-діва Монро повеселила користувачів мережі новим постом в Instagram.

Зірка знайшла на холодильнику список бажань, які повинна була виконати в 2021 році. Цікаво, що одним з пунктів були заручини.

"Час до 31 грудня ще є, тому потенційні наречені, прискортеся. Я противна, але зі мною точно не занудьгуєш. Все інше ви і так знаєте. Заявки приймаються скрізь, де достукаєтеся. Вимоги: високий, щедрий, веселий і свій. Не сси, я не кусаюся", - написала Монро.

Читайте такожКатя Осадча в сукні з глибоким декольте викликала палкі суперечки в мережіТакий пост вона супроводила осінньою фотографією, на якій постала в стильній бежевій сукні. Доповнила Монро образ яскравими прикрасами у вигляді сережок і підвіски. Хвилясті локони вона розпустила і нанесла макіяж в стилі смокі-айс.

"Яка красуня", "І чому я не чоловік?", "Неймовірна", "Мільйон захоплень", "Красива жінка - незаміжня", "Ти диво", - пишуть шанувальники.

Хто така Монро

Справжнє ім'я Монро - Олександр Федяєв. Вона не тільки телеведуча, актриса, співачка, блогер, а й перша, хто відкрито заявила про себе, як про трансгендерного представника шоу-бізнесу в Україні.

У 2020 році була співведучою на онлайн-трансляції 92-ї церемонії вручення кінопремії Оскар. З січня 2020 є співведучою в програмі "Зірковий шлях". До того ж вела невелику рубрику в цій же програмі, яка називалася "В пику від Монро".

Нагадаємо, раніше Монро приголомшила шанувальників "світським" виходом.

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Автор: Діана Могилєвич