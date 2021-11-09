Монро провела вечір в компанії подружок.

Українська травесті-діва Монро показала шанувальникам, як провела вчорашній вечір в компанії своїх подруг. Дівчата вибралися в ресторан, де не тільки смачно поїли і весело провели час, але ще й встигли влаштувати собі міні-фотосесію.

Монро вийшла в світ в чорній легкій сукні, під яку одягла модні колготки з цікавим принтом. Також вона одягла грубі черевики і доповнила образ прикрасами. Крім того, Монро нанесла вечірній макіяж і розпустила хвилясті білі локони. В цілому її образ вийшов яскравим і водночас стриманим.

"Монро вміє запалювати", "Монро краще, ніж будь-яка баба", "Дивлюся на вас і радію", "Листопадовий шабаш", "Ти просто вогонь", "Красуня", "Ого, як сексі", "Обожнюю тебе", - написали шанувальники в коментарях під фото і залишили майже три тисячі лайків.

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Справжнє ім'я Монро - Олександр Федяєв. Вона не тільки телеведуча, актриса, співачка, блогер, а й перша, хто відкрито заявила про себе, як про трансгендерного представника шоу-бізнесу в Україні.

У 2020 році була співведучою на онлайн-трансляції 92-ї церемонії вручення кінопремії Оскар. З січня 2020 є співведучою в програмі "Зірковий шлях". До того ж вела невелику рубрику в цій же програмі, яка називалася "В пику від Монро".

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Автор: Діана Могилєвич