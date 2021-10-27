За словами 74-річної співачки, звання народної артистки України допомагає їй отримувати на 20 відсотків більшу пенсію.

Народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла, що отримує пенсію розміром у 15 тисяч гривень. Також співачка розсекретила суму найбільшого гонорару, який отримувала за свій виступ.

В інтерв'ю програмі "33 за 3", яку веде дружина Дмитра Комарова – Олександрою Кучеренко, легенда української сцени зізналася, яка сума її прожиткового мінімуму. За словами 74-річної співачки, звання народної артистки України допомагає їй отримувати на 20% більшу пенсію. Так, щомісяця Матвієнко отримує 15 тисяч гривень пенсії.

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Також зірка розсекретила, що найбільший гонорар, який вона отримувала за виступ у своєму життя, становив 10 тисяч доларів. На сьогодні це дорівнює приблизно 264 тисячам гривень.

Окрім цього, артистка також зізналась, що за свій вік досі не встигла розібратися в коханні, а найбільше їй буває соромно за те, що вона іноді може бути надто емоційною.

До слова, Ніна Митрофанівна відповіла й на питання, що її найбільше дратує у сучасному шоу-бізнені.

"Людське оголення. Треба совість мати", - зазначила співачка.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року розмір мінімальної пенсії для громадян 75-80 років в Україні становить 2 500 гривень. Це за наявності страхового стажу 20-25 років і більше.

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Автор: Вікторія Гордієнко