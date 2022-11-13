Андрій Хветкевич запросив співачку на своє весілля.

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася радісною новиною. Учасник другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич запросив зірку на своє весілля з коханим Феліпе. Церемонія одруження повинна відбутися в Мексиці.

За словами Злати, весілля заплановане на травень. Тому у неї ще є час, щоб обрати сукню для такої урочистої події.

"У цьому божевільному світі нас може врятувати кохання. Від емоційної загибелі рятує те, що зігріває всередині. Спражнє. Щире. У кохання немає кордонів", - написала Злата в інста-сторіз.

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Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут

Учасник другого сезону реаліті "Холостячка" Андрій Хветкевич на проекті боровся за серце Злати Огнєвіч. Йому не вдалося побудувати стосунки зі співачкою, тому він покинув шоу.

Після проекту він зробив камінг-аут. У своїх соцмережах Хветкевич зізнався, що будує стосунки з колумбійцем Феліпе. Пара зустрічалася ще до проекту "Холостячка", проте тоді у них стався кофлікт, через який вони розлучилися. Після повернення Андрія вони помирилися.

Пізніше Хветкевич освідчився своєму коханому. Зараз вони готуються до весілля.

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