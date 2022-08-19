Екс-учасник шоу "Холостячка" сказав, що мама підтримала його після зізнання.

Учасник реаліті-шоу "Холостячка-2" зі Златою Огневич Андрій Хветкевич, який нещодавно оголосив про заручини з чоловіком, зважився відповісти на ряд питань, що цікавлять підписників в Instagram-блозі. Так, у нього запитали про ставлення мами до даної новини. Андрій запевняє - жінка з розумінням поставилася до його заяви.

Звичайно, каже чоловік, дана новина її дуже здивувала. Але мама додала, що буде любити свого сина будь-яким.

Деякі шанувальники написали, що їм "жалко" рідних Андрія, на що той зазначив: "жалко у бджілки". А в його відносинах з близькими людьми все залишилося так, як і було раніше.

Нагадаємо, Хветкевич з "Холостячки" після камінг-ауту відповів на незручні питання про секс. Так, він пояснив, що в нетрадиційних парах є чоловік і чоловік або жінка і жінка. У них не буває так, що один виконує чоловічу роль, а інший - жіночу.

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