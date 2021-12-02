Двоє учасників реаліті опублікували відео зі спільного відпочинку. Фоловери запідозрили, що між ними щось більше, аніж дружба.

Поки шанувальники шоу "Холостячка" чекають на фінал романтичної історії Злати Огнєвіч, учасники реаліті залюбки діляться з фоловерами своїм життям. Деяким чоловікам вдалося потоваришувати, а Вінченцо Дулепа та Роман Васильєв навіть спровокували чутки про роман.

Вінченцо вирушив у Єгипет з Романом та опублікував в Instagram ролик.

Читайте такожІнтриги більше немає: у мережі розсекретили, кого обере Злата Огнєвіч у фіналі "Холостячки" (відео)Дулепа вмістив у короткий ролик яскраві моменти зі спільної мандрівки. На відео Вінченцо та Роман весело проводять час й відвідують популярні туристичні локації.

"Яскраві моменти з нашої поїздки у Єгипет", – зазначив Вінченцо.

Варто зазначити, що на фоні відео грає трек Лілу45 "Восемь".

"Стой, давай сыграем в любовь

Игра непростая, но должно получиться

Тебе нужно стать мной

Мне нужно стать к тебе ближе" - йдеться у фрагменті пісні.

Підписники Дулепи запідозрили його у романі з Васильєвим. До того ж пару неодноразово бачили разом до подорожі.

"Любов та голуби",

"Якщо мета проекту "Холостячка" - знайти кохання і побудувати стосунки, то це яскравий приклад її досягнення. Гарно виглядаєте разом",

"На хвилинку здалося, що у вас стосунки",

"Для чого вам "Холостячка"? Вам, здається, й вдвох непогано",

"Гарна пара",

"Холостячка" пішла на користь",

- пишуть коментатори.

На один з таких коментарів Дулепа навіть відписав: "Нас розкусили".

Нагадаємо, раніше Макс Тарапата вибухнув відвертим постом після відходу з шоу.

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Автор: Марта Гичко