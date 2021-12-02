Учасники “Холостячки” спровокували чутки про роман / фото Вінченцо Дулепа / Instagram

Поки шанувальники шоу "Холостячка" чекають на фінал романтичної історії Злати Огнєвіч, учасники реаліті залюбки діляться з фоловерами своїм життям. Деяким чоловікам вдалося потоваришувати, а Вінченцо Дулепа та Роман Васильєв навіть спровокували чутки про роман.

Вінченцо вирушив у Єгипет з Романом та опублікував в Instagram ролик.

Читайте такожІнтриги більше немає: у мережі розсекретили, кого обере Злата Огнєвіч у фіналі "Холостячки" (відео)Дулепа вмістив у короткий ролик яскраві моменти зі спільної мандрівки. На відео Вінченцо та Роман весело проводять час й відвідують популярні туристичні локації. 

"Яскраві моменти з нашої поїздки у Єгипет", – зазначив Вінченцо.

Варто зазначити, що на фоні відео грає трек Лілу45 "Восемь".

"Стой, давай сыграем в любовь

Игра непростая, но должно получиться

Тебе нужно стать мной

Мне нужно стать к тебе ближе" - йдеться у фрагменті пісні.

Підписники Дулепи запідозрили його у романі з Васильєвим. До того ж пару неодноразово бачили разом до подорожі.

  • "Любов та голуби",
  • "Якщо мета проекту "Холостячка" - знайти кохання і побудувати стосунки, то це яскравий приклад її досягнення. Гарно виглядаєте разом",
  • "На хвилинку здалося, що у вас стосунки",
  • "Для чого вам "Холостячка"? Вам, здається, й вдвох непогано",
  • "Гарна пара",
  • "Холостячка" пішла на користь",

- пишуть коментатори.

На один з таких коментарів Дулепа навіть відписав: "Нас розкусили".

На один з коментарів Вінченцо відповів / скриншот

Нагадаємо, раніше Макс Тарапата вибухнув відвертим постом після відходу з шоу.

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Автор: Марта Гичко