Поки шанувальники шоу "Холостячка" чекають на фінал романтичної історії Злати Огнєвіч, учасники реаліті залюбки діляться з фоловерами своїм життям. Деяким чоловікам вдалося потоваришувати, а Вінченцо Дулепа та Роман Васильєв навіть спровокували чутки про роман.
Вінченцо вирушив у Єгипет з Романом та опублікував в Instagram ролик.
Читайте такожІнтриги більше немає: у мережі розсекретили, кого обере Злата Огнєвіч у фіналі "Холостячки" (відео)Дулепа вмістив у короткий ролик яскраві моменти зі спільної мандрівки. На відео Вінченцо та Роман весело проводять час й відвідують популярні туристичні локації.
"Яскраві моменти з нашої поїздки у Єгипет", – зазначив Вінченцо.
Варто зазначити, що на фоні відео грає трек Лілу45 "Восемь".
"Стой, давай сыграем в любовь
Игра непростая, но должно получиться
Тебе нужно стать мной
Мне нужно стать к тебе ближе" - йдеться у фрагменті пісні.
Підписники Дулепи запідозрили його у романі з Васильєвим. До того ж пару неодноразово бачили разом до подорожі.
- "Любов та голуби",
- "Якщо мета проекту "Холостячка" - знайти кохання і побудувати стосунки, то це яскравий приклад її досягнення. Гарно виглядаєте разом",
- "На хвилинку здалося, що у вас стосунки",
- "Для чого вам "Холостячка"? Вам, здається, й вдвох непогано",
- "Гарна пара",
- "Холостячка" пішла на користь",
- пишуть коментатори.
На один з таких коментарів Дулепа навіть відписав: "Нас розкусили".
Нагадаємо, раніше Макс Тарапата вибухнув відвертим постом після відходу з шоу.
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