Співачка не змогла стримати емоцій.

Українська співачка Настя Каменських побувала в Кременчуці, де зустрілася із захисниками нашої країни. Вони зробили їй цінний подарунок - шеврони. Взявши їх в руки, артистка не змогла стримати емоцій.

Вона розплакалася прямо перед військовими і сказала: "Дякую! Перестаньте так робити".

"Це був справді особливий момент. Кожен шеврон на моєму одязі став нагадуванням про те, що немає нічого важливішого за нашу єдність і підтримку одне одного. Тепер це мій оберіг, який дарує сили і мотивує продовжувати свою справу. А слова подяки від наших героїв - те, що я по-справжньому ціную найбільше", - додала Каменських.

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Співачка зазначила, що в той день вона привезла необхідні речі захисникам, які проходять реабілітацію і перебувають на лікуванні в госпіталі.

"Згадую цей день в Кременчуці і розумію, що він назавжди залишиться в моєму серці. Щирість, вдячність і повага – почуття, що виникають до справжніх героїв, з якими могла зустрітися тоді", - додала Каменських.

Нагадаємо, раніше Алла Мазур ледь не розридалася через особливий подарунок від військових.

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