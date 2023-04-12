Вона заявила, що вони не разом.

Навколо українських артистів Насті Каменських і Потапа ходять чутки, що вони нібито розлучилися. Однак сам Олексій Потапенко спростував цю інформацію, та й співачка спочатку не підтвердила ці чутки.

Зараз же Каменських здивувала своєю заявою про стосунки з чоловіком. У листуванні з журналістом вона розставила всі крапки над "і".

Так, журналіст сайту ТСН попросив співачку поговорити з Потапом, щоб той відповів йому в месенджері. Однак Настя сказала: "Ми ж не разом зараз".

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Напевно невідомо, пара розлучилася або вони просто на даний момент не перебувають разом.

Стосунки Насті Каменських і Потапа

Пара зіграла весілля в Києві в 2019 році. Проте вже у 2023-му почали ходити чутки, що вони розлучилися. Ще більше інтересу до їхніх стосунків підігріла заява екс-підопічної продюсера, яка розповіла, що він схиляв її до інтиму.

Дівчина розповіла, що вона була не єдиною жертвою харассменту з боку Потапа. За її словами, Каменських знала про це, але удавала, що нічого не відбувається.

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