Це сталося внаслідок скандалу, у який нещодавно потрапив співак.

Після того, як українського співака Потапа звинуватили в зрадах Насті Каменських, блогер Богдан Беспалов заявив, що зіркове подружжя розлучається. Артисти нібито вирішили розійтися "по-тихому".

Блогер випустив відео, у якому стверджує, що сама Каменських намагається відвернути увагу фанів від скандалу. Для цього вона нібито розповіла, що втратила голос, хоча після цього її помітили у Молдові. За словами Беспалова, Каменських могла навмисно сказати про хворобу, аби люди забули про зради Потапа.

Втім, сама вона терпіти цього не хоче. Як стверджує блогер, співачка та її обранець розлучаються. Ба більше, Каменських нібито знала про усі зради Потапа, яких могло бути дуже багато.

Відео дня

"Потап в черговий раз зрадив Анастасію з людиною з їхнього загального кола друзів. Ця людина була досить близькою до Каменських, відповідно, на цей раз Анастасія не змогла пробачити. До цього вона знала абсолютно про усі погрішності Потапа у шлюбі і готова була з цим миритися, адже там просто комерційний шлюб на вигідних умовах, в якому немає цієї любові, поваги, обожнювання... Домовилися розійтися по-тихому, щоб ніхто не знав", - заявив блогер.

За словами Беспалова, Потап і Настя не будуть довго це приховувати. Згодом вони можуть розповісти про розлучення, це буде їхньою спробою "хайпувати".

"Що буде далі? Потап і Настя по-тихому розлучаються, а потім різко в ЗМІ з'являються ці замовлені статті про те, що вони розійшлися... Потап і Настя будуть увесь рік ходити по різних інтерв'ю, розповідати, чому вони розійшлися, і будуть намагатися тримати увесь трафік виключно завдяки розлученню, як це було у Дорофєєвої з Дантесом", - додав блогер.

Скандал зі зрадами Потапа - з чого все почалося

Екс-підопічна українського продюсера Потапа, співачка GIP С, нещодавно заявила, що співак схиляв її до інтиму. Окрім цього, вона випустила пісню "Mama I'm a Bitch", її співачка присвятила Потапу та його дружині.

Після цього стало відомо, що Каменських перенесла свої концерти. Співачка розповіла, що майже втратила голос. А вже згодом екс-підопічна Потапа розкрила шокуючі подробиці скандалу. Вона заявила, що співак схиляв до інтиму не тільки її.

Вас також можуть зацікавити новини: