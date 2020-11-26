Співачка показала відвертий "лук".

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в зухвалому образі.

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Зірка одягла шкіряні міні-шорти і білий напівпрозорий кроп-топ з довгим рукавом. У такому образі співачка засвітила струнку фігуру.

Варто відзначити, що Настя стежить за своїм харчуванням і регулярно займається спортом. За останні кілька років вона значно схудла і привела своє тіло в тонус.

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Автор: Діана Могилєвич