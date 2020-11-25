Зірка народила дочку.

Канадська супермодель Коко Роша втретє стала мамою. Зірка народила дочку.

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"Для всіх це була любов з першого погляду, і ми всі так раді, що цієї зими спустимося в бункер і обіймемося сім'єю", - написала Коко в Instagram.

Також дівчина опублікувала фотографію, на якій тримає дитину на руках. Коко Роша не стала приховувати обличчя дочки, тому всі фанати можуть подивитися на дівчинку, яку назвали Айлі Рін Конран.

Варто відзначити, що у моделі вже є дві дитини - 5-річна дочка Айоні і 2-річний син Айвер.

Хто така Коко Роша:

Коко почала свою професійну кар'єру моделі в 2004 році, підписавши контракт з агентством SUPREME в Нью-Йорку

Роша - одна з небагатьох моделей, хто висловився проти поширеності харчових розладів в модельному бізнесі

Вона позувала для багатьох модних журналів, включаючи Vogue, Flare, Fashion, Numеro, French, W, Harper's Bazaar, Dazed & Confused, i-D, Time Style & Design і т. д.

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Автор: Діана Могилєвич