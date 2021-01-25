У Каменських помер батько / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських повідомила про смерть свого батька Олексія Йосиповича в Instagram.
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Знаменитого концертного директора хору імені Г. Верьовки не стало на 82 році життя.
"Я кохана, тато... Завжди була улюблена тобою, а тепер своїм чоловіком! Я пам'ятаю, що любов найголовніше! Ти мене навчив любити, і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах. Я люблю тебе, тато", - написала співачка.
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