За словами співачки, він настільки зомбований, що не вірить в те, що відбувається.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, що спілкувалася зі своїм братом, яким живе в Росії, про війну в Україні. Але він не повірив її словам через постійну пропаганду.

"Говорив мені: "А в якому році це відео? Що ти мені надсилаєш?". Пропаганда дуже потужна, професійна, люди дійсно зомбовані. Вони щиро вірять в те, що говорять. За два місяці війни вже тільки сліпий, глухий і тупий не зрозумів, що відбувається", – розповіла співачка в інтерв'ю Олександрі Кучеренко.

За словами Могилевської, росіяни вже давно могли б розібратися в ситуації і спробувати щось змінити, але вони вперто не хочуть цього робити. Головною причиною співачка називає ту саму пропаганду, яка вже "проїла" росіянам мозок.

"Мисляча людина повинна подивитися обидві шальки терезів, зважити і таким чином мати свою думку. Настільки переконлива інформація з обох сторін, що я сіла б посередині і подумала б просту річ – ті переконливі і ті переконливі, але все на їх території відбувається. Гинуть українці, українські будинки, міста", – додала зірка.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська зробила сюрприз пораненому на війні бійцю.

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