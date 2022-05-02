Співачка підтримує українських військових.

Українська співачка Наталія Могилевська відвідала в лікарні пораненого на війні бійця і зробила йому приємний сюрприз на честь його 29-річчя.

Так, Могилевська зайшла в палату до українського військового, заспівала йому Happy birthday, подарувала розкішний букет і розцілувала. Виявляється, що вони познайомилися напередодні його дня народження, коли Наталя давала концерт в госпіталі.

"Володя отримав поранення на самому початку війни 25 лютого. Операція. Втрачено зір на 30-40%. Пошкоджена нога, був розрив м'яких тканин і попереду ще 2-3 операції. Але Володя не здається, ніяк не дочекається, коли знову зможе бути в строю! І взагалі не охоче про свої хвороби розповідає. А сьогодні у нього день народження! Маю честь привітати! Обійняти", - розповіла Могилевська.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська розповіла, що втратила близьку людину в Маріуполі.

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