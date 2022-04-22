Артистка розповіла трагічну історію.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, що в Маріуполі померла її близька людина. Йдеться про рідного дядька.

Про важку втрату зірка повідомила в Instagram-блозі.

Зі сльозами на очах Наталя розповіла, що два снаряди, випущені російськими окупантами, потрапили в будинок, де вона часто була в дитинстві.

"На все життя я залишу в серці запах Солоного моря, смак смажених кісок з тіста з цукровою пудрою, чудовий виноградник, дуже красиві троянди...саме в цих трояндах його і поховали, тому що по - людськи поховати було неможливо... разом з ним помирає моє дитинство", - розповіла Наталія Могилевська.

"Коли мені було 19 років, загинув мій батько. У 2013 році, за день до мого дня народження, на небо пішла мама. Сім'я мого рідного дядька в Маріуполі залишалася моїм оберегом і місцем сили ... ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство. Прошу вас, помоліться про загиблого мого дядька Сашу", - написала артистка під відеозверненням в Instagram.

Нагадаємо, раніше Андрій Бідняків розповіддю про рідних з Маріуполя довів до сліз ведучих 1 + 1. Ведучий він згадав і про своїх рідних, які насилу вирвалися з Маріуполя.

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