Актриса раніше отримала російське громадянство.

Уругвайська актриса і співачка Наталія Орейро нарешті отримала російський паспорт, який їй вручив посол Росії в Аргентині Дмитро Феоктистов.

На честь цієї події зірка прочитала присягу російською та іспанською мовами, а також подякувала всім причетних.

Нагадаємо, раніше Орейро і її син отримали російське громадянство. Так, з 2014 року співачка активно гастролювала по РФ, а також почала вести свою сторінку в Instagram двома мовами. Тоді зірка висловилася на підтримку Росії і зізналася її мешканцям в любові. За словами Наталії, мати російське громадянство для неї є честю.

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Наталія Орейро - уругвайська актриса, співачка і дизайнер. Світову популярність принесла головна роль в аргентинському серіалі "Дикий ангел". Номінантка премії "Latin Grammy" 2001 року в категорії "Найкращий жіночий вокальний поп-альбом". Вона була включена в список "Атлас найсексуальніших жінок з нині живих" журналу Esquire.

У червні 2020 року Наталія Орейро подала документи на отримання російського громадянства, а в жовтні 2021 року за указом Володимира Путіна вона офіційно стала громадянкою Росії.

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Автор: Діана Могилєвич