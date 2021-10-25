Зірка та її син натуралізувалися указом Путіна.

Аргентинська співачка і актриса Наталія Орейро і її син отримали російське громадянство, документи на яке вона подала торік.

Про це повідомили на сайті офіційних правових актів РФ.

25 жовтня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про натуралізацію 44-річної Орейро і її сина Мерліна від лідера рок-групи Divididos Рікардо Мольо.

Про плани Наталії Орейро отримати громадянство РФ стало відомо в 2020 році. За її словами, вона захотіла це зробити після виступу на російському телебаченні.

Читайте такожЕкс-нардеп Онищенко отримав російське громадянствоНезабаром вона заявила, що подала в посольство Росії в Аргентині документи на натуралізацію. При цьому співачка неодноразово зізнавалася, що не збирається жити в РФ - її крок є даниною поваги її російським шанувальникам.

Як вже повідомляв УНІАН, лідеру німецької групи Rammstein Тіллю Ліндеманну теж можуть дати російське громадянство. Цей варіант серйозно розглядається в Держдумі.

Крім того, у вересні скандальний український боксер Іван Редкач теж заявив, що прийняв пропозицію Росії стати громадянином цієї країни за 500 тисяч доларів.

Автор: Станіслав Кожемякін