Могилевська показала ніжки / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Українська співачка Наталя Могилевська опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує, сидячи на березі озера. Наталя підібрала легку сукню з цікавим принтом. Цікаво, що співачка злегка висунула оголені ніжки вперед.
Крім того, на цьому знімку вона постала з коричневим кольором волосся, а не з блондом, з яким ходить останнім часом.
"Ти супер", "Неймовірна", "Шикарне фото", - написали шанувальники.
Могилевська показала ніжки / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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