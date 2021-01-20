Співачка показала нове фото.

Українська співачка Наталя Могилевська опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує, сидячи на березі озера. Наталя підібрала легку сукню з цікавим принтом. Цікаво, що співачка злегка висунула оголені ніжки вперед.

Крім того, на цьому знімку вона постала з коричневим кольором волосся, а не з блондом, з яким ходить останнім часом.

"Ти супер", "Неймовірна", "Шикарне фото", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич