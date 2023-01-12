Ведуча не змогла стримати сліз від розповіді Святослава Вакарчука, як він відвідував бійців у лікарні.

Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук розридалася під час інтерв'ю з лідером гурту "Океан Ельзи" та волонтером Святославом Вакарчуком. Артист розповів їй щемливу історію про тяжкопораненого захисника, яка і викликала у неї такі сильні емоції.

За словами Вакарчука, одного разу він зустрівся з бійцями в Миколаївській лікарні, в той момент якраз йшли важкі бої навколо міста. Поспілкувавшись в тими, хто лежав в палатах, він попрямував в реанімацію - до тих, хто боровся за своє життя.

Там він побачив захисника, на якого впала бетонна плита. Він був майже в комі. Тоді поруч з ним сиділа мама і вірила, що лікарі врятують життя її сина, проте вони не двали ніяких прогнозів.

"Я підходжу до мами, прошу дозволу взяти за руку хлопця. Беру його за руку, він відкриває одне око, бачить мене і ледь стискає за пальці. Все це мало досить драматичний вигляд, я теж тоді був у сльозах", - почав розповідь Вакарчук.

Через місяць Вакарчук знову провідав цього бійця. Тоді його стан трохи покращився, але все одно залишався важким. Цього разу їм хоча б вдалося трохи поговорити. І тільки в червні 2022 року, по поверненню в цю ж лікарню, артист побачив, що цей хлопець почав ходити.

"Я йду і бачу, що назустріч мені виходить цей хлопець. Я радію, починаю посміхатися, ми з ним обнялися. А він мені каже: "Це якась доля, що ми з вами зустрічаємося". Іноді так працюють енергії. Я не знаю, чи до кінця він реабілітувався, але він встав на ноги і буде далі жити. Людина, якій не давали ніяких прогнозів. Це якесь диво", - додав Святослав.

Нагадаємо, раніше Вакарчук потужно заспівав на Антонівському мосту в Херсоні.

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