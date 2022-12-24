Лідер гурту "Океан Ельзи" заспівав пісню "Човен" прямо на Антонівському мосту. Там він влаштував імпровізований виступ під гітару. Відеозаписом музикант поділився у своєму блозі.

Зазначимо, що Антонівський міст практично щодня опиняється під прицілом російських загарбників.

"Війнами втомлена, та ніким не зломлена

Розквітай, земле ти моя

Голодом морена, але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я", - символічно заспівав Вакарчук.

Ось як він прокоментував символізм свого виступу там:

"Херсон. Антонівський міст сьогодні. Той, який з'єднує правий і лівий берег нашої країни. Той, який зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України! Ми разом і об'єднані міцною силою нашої любові до рідної землі. Антонівський міст сьогодні прострілюється окупантами, вихід на нього суворо заборонений і символічно і важливо було саме тут заспівати нашу пісню "Човен".